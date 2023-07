Habla conductor del SITP apuñalado en hecho de intolerancia: "Llegó otra gente a agredirme"

Fuerte rechazo ha desatado el caso del conductor del SITP agredido en las últimas horas cuando el bus que manejaba hacía su ruta en el sector de Molinos, en la localidad Rafael Uribe Uribe, suroriente de Bogotá.

Según versiones de testigos, el hecho se habría presentado cuando algunas personas intentaban, al parecer, colarse. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad ha informado que se trató de un caso de intolerancia.

Señaló el mismo conductor que la agresión se desató porque no permitió el ingreso de más pasajeros, pues el bus iba repleto.

“Al ver que yo no le quise abrir la puerta, comenzó a agredir el bus, a agredirme por el lado del conductor con un cuchillo, abrió la puerta, llamó otra gente que estaba ahí con él. Llegó otra gente a agredirme por el lado del conductor y él se me metió por el lado del torniquete”, relató el conductor.

El caso disparó una vez más las alertas sobre las agresiones de este tipo y la intolerancia que se registra en los buses.

“Nuestra Policía Nacional ya está buscando, identificado a los agresores para judicializarlos”, manifestó el general (r) Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad de Bogotá.

Ahora más de un conductor asegura que sienten temor cuando están prestando un servicio por calles de la ciudad.

“Arriesga uno su integridad, va uno amarrado, no se puede mover sin autorización, entonces, le toca no hacer nada, quedarse quieto porque no puede”, señaló Joaquín Galvis, conductor del SITP.

“No podemos hacer nada porque nos agreden y la alcaldesa dice somos los culpables, pero la verdad nosotros no tenemos nada que ver ahí, si reaccionamos de pronto sale alguien y nos agrede”, expresó Óscar Osorio, conductor.

Varios testigos reportaron que el conductor tuvo que utilizar su extintor para defenderse e incluso deja rodar el vehículo varios metros.

Uno de sus colegas, que tiene sede en el Portal del 20 de Julio, afirmó que ellos no pueden hacer nada para detener a los colados, pues es muy riesgoso para sus vidas.

“Toca dejarlos porque a veces actúan con demasiada agresividad, entonces si uno les dice algo lo escupen, entonces no hay nada que hacer ahí”, exclamó otro conductor.

La semana pasada circuló un video en el que se observa a gran cantidad de pasajeros saltándose el torniquete en uno de los buses del SITP para evadir el pago del pasaje. Ante esta polémica generada, la alcaldesa Claudia López aseguró que los operadores no hacen nada para detener esta problemática.

El representante de los conductores aseguró que hay un manual que están cumpliendo.

“Desde el día de ayer las empresas operadoras están amenazando a los operadores, que quien no controle la evasión de pago va a tener unas respectivas sanciones internas, pero incongruentemente no nos explicamos cómo van a aplicar esta medida si el mismo Manuel de operaciones de Transmilenio establece que esto no es función de los operadores conductores”, dijo Diego Arias, representante de conductores.

La Policía de Transmilenio está investigando el caso y buscando a los responsables de estas agresiones al conductor.