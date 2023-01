Habla conductor que llevó a la DJ Valentina Trespalacios y su novio a una discoteca

La investigación sobre el homicidio de la DJ Valentina Trespalacios en Bogotá, cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta en la localidad de Fontibón, avanza en distintos frentes. Mientras el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que la joven de 23 años murió por asfixia mecánica, autoridades tienen indicios de que su novio, el norteamericano John Poulos, podría estar relacionado con el crimen.



En una de esas líneas de investigación, Noticias Caracol conoció el testimonio del conductor de una plataforma que asegura haber trasladado a la DJ Valentina Trespalacios y su novio, el norteamericano John Poulos.

“El man era un tipo alto, norteamericano, blanco, de cabello castaño, ojos claros, corpulento y así como sombreada la barba. El man estaba tomado, al igual que ella”, afirmó el conductor.



Asimismo, entregó detalles de lo sucedido mientras la pareja se subía al vehículo: “Cuando se monta al carro, antes de que él ingrese, ella pega un grito y me dice ‘ay, por qué escribí esto’, entonces yo dije ‘qué pasó’ y ella me muestra y le escriben de soporte a InDriver, dice como ‘ayuda estoy en peligro’, entonces yo la miro y le digo: ‘¿estás bien?’ y el man todavía no se había montado al carro. Ella empieza como a manotear, el hombre entra y dice como qué pasó, baby, estás bien. Empiezan a hablar como novios y le pregunto a dónde vamos”.

El hombre también se refirió a la conversación de la pareja mientras hacían el recorrido desde un lugar de rumba en la calle 94 de Bogotá hasta una discoteca en la localidad de Antonio Nariño, en donde los dejó hacia las 3:48 a.m. del pasado sábado, 21 de enero de 2023.



“Iban hablando normal, entonces el hombre me pregunta si yo sabía inglés, yo le digo que sí, entonces ahí ya se queda callado y le empieza a escribir por WhatsApp”, puntualizó el conductor.

Tras el hallazgo del cuerpo de la joven DJ, realizado el domingo 22 de enero, la Secretaría de Seguridad de Bogotá anunció el lunes una millonaria recompensa por información que permita encontrar a las personas involucradas en el asesinato de Valentina Trespalacios.

"Se ofrece recompensa de $20 millones por información que nos permita hallar a los responsables", aseguró la Secretaría de Seguridad.