Habla hermano del ciudadano que mató a un señalado fletero en Bogotá: "me quiso proteger"

Una cámara de seguridad registró cómo dos ladrones en moto intentaron robar a tres hombres que se movilizaban en un carro por el barrio Restrepo de Bogotá , así como lo que ocurrió después en el forcejeo entre víctimas y delincuentes. Uno de estos falleció en el lugar.

Una de las víctimas contó en detalle qué fue lo que sucedió el pasado 10 de marzo, un hecho que quedó captado en video.

Según el joven, habían parado para comer algo cuando fueron sorprendidos por un hombre que apuntó su arma contra el conductor del carro.

“Le dice ‘ya saben cómo es esto, denme lo que tienen’, forcejean, él le pega dos cachazos a mi hermano, ahí es donde yo decido emprender la huida, yo tenía que salir a correr, yo tenía el dinero”, dijo la víctima.

En ese momento, continuó, su familiar “decide salir cuando ellos se suben a la moto y me iban como a perseguir, ahí es donde mi hermano los logra tumbar, forcejean, él le pega un disparo, el primer disparo se lo pegan a mi hermano y ahí es donde mi hermano decide forcejear con él, dispara voluntaria o involuntariamente, dispara y el tiro lo recibe él (el ladrón) en la cabeza, él muere”.

El joven que había salido corriendo regresó al sitio y con la otra persona que iba en el carro sometieron al segundo delincuente.

Entonces “mi hermano coge el arma y va a la protección de nosotros, el otro ladrón no sabíamos si tenía una pistola, un cuchillo, no sabíamos qué iba a pasar, él estaba ahí, él hizo lo que pudo y por defendernos a nosotros, le disparó, cayó él también ya de sentir su herida, sangrando, y nos lo llevamos al hospital”, señaló la víctima.

Recalcó que una persona normal “no se levanta en la mañana y dice ‘voy a matar a alguien, voy a herir a alguien’. No, ellos sí van con esa mentalidad de herirnos, de robarnos, nosotros no, mi hermano actuó por el instinto de protección, de protegerme a mí, soy el hermano menor, él me quiso proteger, a causa de eso recibió su disparo, gracias a Dios no le causó la muerte”.

Sin embargo, el hombre herido estuvo en una UCI por problemas respiratorios y tuvieron que extirparle el bazo.

El delincuente que sobrevivió fue identificado como Héctor Ramiro Cárdenas Rodríguez. Le imputaron homicidio agravado en tentativa, hurto calificado y agravado en tentativa y porte ilegal de armas, delitos que no aceptó. Pese a esto, fue enviado a prisión.

Las víctimas dicen temer por su seguridad, pues no saben si la banda a la que pertenecen los delincuentes quiera tomar represalias en su contra.