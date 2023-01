Habla hombre acusado de matar a exnovia cuando ella estaba de luna de miel

Rodolfo Andrés Pérez afirma que quien asesinó a Sandra Milena García fue Billy Hernán Ortiz, el esposo de la víctima y quien resultó herido en los hechos.

Pérez, quien pasó cerca de siete meses en la cárcel Distrital de Bogotá, señalado por la Fiscalía de ser el responsable de la muerte de su expareja sentimental, asegura que la única prueba que existe en su contra es el testimonio del cónyuge de la mujer, quien tenía varias heridas con arma cortopunzante.

“Solo tiene la versión de este señor y las incongruencias que ha tenido. No han sido capaces de tener una prueba, una sola prueba que me incrimine en lo que me estaban acusando”, sostiene.

El fiscal del caso reveló unos videos del presunto homicida ingresando con peluca al conjunto residencial donde murió Sandra, argumentos que fueron debatidos por la defensa de Pérez.

“La propia Fiscalía, en un informe de policía judicial, dejó la previa constancia al indicar que esas imágenes no servían para hacer ningún tipo de estudio morfológico que lograra determinar si esas imágenes o esa persona que aparece corresponde al señor Rodolfo”, dice el abogado Carlos Ramírez.

Pérez fue acusado por el delito de feminicidio. Sin embargo, sus apoderados señalan que demostrarán que él no fue quien mató ni amenazó a su expareja y señalan como presunto autor al propio esposo de la víctima.

“Un juez nos autorizó tener como pruebas denuncias penales que la señora Sandra interpuso hace unos meses contra el señor Billy, en las que entre otras cosas se demostrará que quien había amenazado de muerte a la señora Sandra es el señor Billy Hernán Ortiz”, agrega Ramírez.

Billy se pronunció al respecto: “mi esposa si me denunció dos veces, las cuales esas denuncias ya han terminado el proceso. No hay ninguna prueba en mi contra, ella lo hizo en un momento de rabia como yo lo he manifestado, pero esas denuncias ella misma fue a retirarlas a la Fiscalía”.

En el mes de marzo se reactivará este juicio, donde se esperar conocer quién mató a Sandra Alegría. Según cifras de Medicina Legal, el año pasado en Bogotá se presentaron 94 homicidios de mujeres y en el país se reportaron 11.630 casos.

