Habla hombre que casi muere tras tomar licor adulterado: "Uno busca lo más barato y le sale caro"

Leonard Cahuao, de 49 años, estuvo al borde de la muerte tras tomar unas cuantas copas de Cabañita y Rey de Reyes, aperitivos de aguardiente de muy bajo costo y que estaban adulterados con metanol. Y es que 38 personas han resultado intoxicadas por el consumo de licor adulterado.

“Ahorita, estoy muy agradecido por todo lo que pasé en el hospital, como me trataron porque si no llego a tiempo, no estuviera contando esto”, manifestó Leonard.

Dice que fue un verdadero milagro, pasó una semana en UCI y perdió parte de la visión.

“Yo llegué y no coordinaba, cuando abrí los ojos, ya yo estaba entubado”, reveló este sobreviviente de intoxicación por licor adulterado.

Sin embargo, no todos han corrido con la misma suerte, un hombre de 52 años y su pareja, de 50, fallecieron en el hospital Santa Clara, luego de haber sido encontrados inconscientes en una calle del sur de Bogotá.

El balance no es nada alentador, de 38 intoxicados reportados hasta ahora, 27 han perdido la vida; 23 en la capital del país y 4 en el municipio de Soacha.

“La preocupación es que las personas sepan comprar este tipo de bebidas, que las compren en sitios autorizados”, aseguró el subdirector de Vigilancia de Salud Pública, Mauricio Alarcón.

Y es que de las cinco referencias por las que alerta el Invima, solo una, Rey de Reyes, tiene registro vigente de la entidad y está siendo falsificada. El mensaje de este sobreviviente es contundente:

“Como uno no tiene el dinero para estar comprando las cosas que son buenas, en verdad, uno busca lo más barato y le sale caro”, expresó Leonard Cahuao.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones para dar con el paradero de quienes están adulterando licor. Entretanto, los operativos para hallar licor elaborado con metanol, no paran.