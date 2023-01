Habla hombre que dice haber sido discriminado en bar de Bogotá por el color de su piel

Relata cómo, supuestamente, le negaron el ingreso. Administradores del lugar también entregan su versión de lo sucedido.

Darlin Ibargüen asegura que el sábado, junto a su novia, se dirigió al bar Dembow.

Publicidad

“Nos anunciamos, porque íbamos al cumpleaños de un amigo, pero la persona del filtro nos dice que no podemos ingresar porque había un evento especial y que no cumplíamos con el código de vestimenta”, dice.

Agrega Ibargüen que “a los minutos llegan cuatro jóvenes vestidos de manera muy informal, con chaqueta de jeans, tenis y suéter, y les permiten el ingreso. Le hacemos el comentario (al de seguridad) por qué a ellos sí y a nosotros no. Él dice: ‘nosotros solo recibimos órdenes’. Llega el administrador del sitio, dice: ‘efectivamente, no pueden ingresar por su vestimenta, no cumplen con nuestros códigos’. Yo le digo: ‘acaban de entrar cuatro jóvenes con una vestimenta igual o peor a la que nosotros tenemos. Él responde: ‘no pueden entrar’. Le pregunto: ‘¿es un tema por mi raza, por mi color?’”.

A través de un comunicado, Dembow afirmó que no se trató de un tema racial, sino de códigos de vestimenta.

Fabián Delgadillo, abogado experto en derechos humanos, recuerda que “el estatuto del consumidor protege el derecho de los consumidores, en su artículo tercero, a la igualdad y a no ser discriminados. Los bares o las discotecas que tienen anuncios, como el derecho a la admisión, deberían ser más claros y especificar cuál es el código de vestimenta”.