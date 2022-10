Habla hombre que trató de rescatar a niño que cayó por un barranco en Monserrate

Fue dado de alta del hospital San Ignacio, en el centro de Bogotá, Miguel Ángel Parra, el hombre de 29 años que se lanzó al rescate de un niño, de 13, identificado como Jhonier Sneider Suárez, quien cayó por más de 410 metros en el cerro de Monserrate.



Al momento, las autoridades insisten que estas personas no son familiares y no se conoce el parte médico oficial sobre la salud menor de edad. No obstante, Noticias Caracol logró conocer detalles de este incidente.

“La señora cogió al niño, lo pasó a la otra acerita y empezó a caminar para allá, cuando dijo 'se me cayó el niño'. Me dicen que tuve un descalabro, magulladuras, pero lo más fuerte fue lo de la columna, que se fracturó la vértebra 10 y 11, pero que no se podía hacer cirugía porque tenía movimiento en las piernas y para evitar quedar de pronto más secuelas” , indicó Miguel Ángel Parra.