Habla Joel Mora, el padrastro del pequeño Samuel David: "No soy culpable"

Joel Mora, padrastro de Samuel David Soto, el bebé de 20 meses que murió en extrañas circunstancias, aseguró que no es culpable de lo que le pasó al menor de edad y detalló qué hizo cuando se dio cuenta de que el pequeño no reaccionaba.

El joven relató que conoció a Nicole, la mamá del niño, cuando estaba embarazada y hacía ocho meses había oficializado su relación con la adolescente, que tiene 17 años.

“Viajamos a Bogotá el 8 de marzo, con ayuda de mis padres”, dijo.

Joel Mora afirmó que siempre consideró a Samuel David como su hijo, por eso insistió en decir que no era culpable de su muerte.

A la familia de su novia le dijo ellos sabían “lo mucho que yo quería a Samuel, lo mucho que me esforcé en trabajar por él, nunca le faltó un plato de comida, nunca le faltó un pañal, nunca le faltó nada”.

Cómo se fracturó el brazo Samuel David

Joel Mora manifestó que dos meses antes de fallecer, el bebé se rompió el brazo porque “estaba en la puerta parado, el perro salió corriendo, lo empujó, él cayó, gritó, lo revisamos a ver qué le había pasado. Al día siguiente del día siguiente lo llevamos porque se le había hinchado el brazo”.

“La primera noche lo enyesaron, al día siguiente lo vendaron, duró con ese vendaje tres semanas y se la quitaron. Dijeron que podía andar sin su venda”, agregó.

Qué pasó el día en que murió Samuel David

La madrugada del 6 de julio, dijo Joel Mora, se despertó “a las tres de la mañana a revisarlo, como de costumbre, él dormía con nosotros, yo lo revisé a las tres de la mañana, él todavía estaba respirando”.

Sin embargo, “a las cinco de la mañana el niño no respondía para nada, no se movía, no respiraba, no reaccionaba, lo primero que hice fue llamar al 123, me pidieron hacerle reanimación”, contó.

En la llamada “me indican hacerle compresiones en el pecho, darle respiración boca a boca mientras llegaba la ambulancia”, algo que, según él, repitió “unas 100 veces, sin mentir, le hacía compresión en el pecho y no respondía nada”.

“La ambulancia llegó después de 20 minutos. Cogieron al niño, se lo llevaron para la ambulancia y de una arrancamos para el hospital”, a donde llegó muerto, añadió.

No obstante, afirmó que nunca le dieron “información de las fracturas, de los golpes” que al parecer tenía Samuel David.

Joel Mora aseveró que “hasta el momento no me han dado el dictamen porque no soy el padre biológico”.

Y para demostrar su inocencia, sostuvo, “me he presentado a autoridades, me he presentado a Fiscalía, he hecho denuncias y esta es la hora en que nadie me ha dado respuesta” de lo que le pasó a Samuel David.

Por eso dice que “así como fueron capaces de mostrarme ante el público, vengo aquí a mostrar mi cara, que no soy culpable de algo que no he hecho”.

Joel Mora contó, además, que tuvo que cerrar sus redes sociales “porque eran tantos los mensajes contra mí (…) Me han escrito que soy un asesino, que me quieren matar, que si me encuentran quieren atentar contra mi vida, contra la vida de mi dama”.

“Me parece injusto porque ver todos esos comentarios por algo que yo no he cometido”, sostuvo el joven.

Joel Mora insistió en que amaba a Samuel David.

“Era muy hermoso. Fue todo para mí, lo bañaba, le cambiaba sus pañales, le daba su comida, le enseñé que fuera al baño. Lo amo, lo extraño, extraño a mi mujer”, afirmó.

