Habla la mamá de la niña Sara Sofía: “La dejamos media hora a ver si reaccionaba”

Al revuelo causado por la libertad de Carolina Galván, madre de la niña Sara Sofía, y su pareja , se sumó en las últimas horas las declaraciones que entregó la mujer al canal CityTV. Manifestó, nuevamente, que la niña está muerta.

“Yo me sentaba a llorar y lo único que quería era salir corriendo, lo que pensaba en mi corazón es que, si de verdad la niña estaba muerta, yo no iba a aceptar que la niña me dejara (…) La dejamos media hora acostada ahí en la cama a ver si reaccionaba sola, él lo que hizo fue coger una cobija azul oscura, la envolvió y la metió en un costal, y la dejó en la sala y yo no podía dormir por eso”, manifestó la mujer al medio de comunicación.

Esta entrevista se conoció horas después de que tanto Carolina Galván como su pareja sentimental, Nilson Díaz, fueran dejados en libertad por decisión de un juez que alegó errores en los procedimientos de detención.

Xiomara Galván, tía de la niña y quien desde el principio ha estado exigiendo justicia, se mostró indignada por dicha decisión.

Señaló que sigue sin respuestas sobre el paradero de la Niña y que las polémicas judiciales alejan la posibilidad de esclarecer este caso.

Noticias Caracol conoció el documento de una denuncia interpuesta por Carolina Galván en las últimas horas ante la Personería, en el que señala intimidaciones por parte de Nilson Díaz: “Él me está amenazando de que debo cambiar la versión del caso de lo de la niña Sara Sofía o si no algo me puede pasar”.

Publicidad

Otros hechos del día: Trágica riña familiar: hombre golpeó a su pareja y mató a su cuñado cuando intentó defenderla

En este momento Carolina Galván, la madre de la niña, está bajo protección de la Personería de Bogotá.