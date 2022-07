Habla mamá de joven muerta en accidente que involucra al cantante Freddy Burbano: “Que lo castiguen”

Deisy Luna Camelo es la mamá de Karen Molina Luna, la joven de 21 años que murió en el accidente de tránsito en Bogotá en el que se vio involucrado el cantante de música popular Freddy Burbano, imputado por el delito homicidio con dolo eventual por presuntamente conducir con exceso de velocidad y bajo efectos del alcohol.

“Que este crimen no se quede impune. Me arrebataron a mi hija que tenía muchos sueños conmigo. Le borraron esos sueños, me la arrebataron”, declaró la acongojada mujer sobre Karen.

La víctima fatal era la menor de sus 4 hermanos. Le gustaba compartir con sus amigos y viajar. Había adelantado estudios en el Sena y ahora pretendía estudiar Administración.

Trabajaba en las noches en un bar para reunir dinero extra y ayudar en su casa. Precisamente, al salir del sitio donde laboraba encontró la muerte.

La mamá de Karen Molina Luna pidió que a Freddy Burbano “lo castiguen. El de arriba es el único que lo puede castigar, nuestro Dios Todopoderoso”.

Recordó a su hija como “una niña excelente conmigo, teníamos una relación de amigas, era lo único mío”.

“De verdad, yo de corazón, no por mi hija porque no me la van a devolver, pero sí que se haga justicia porque no es justo, ni siquiera la he visto cómo quedó”, afirmó la mujer.

Freddy Burbano es un cantante de música popular que inició su recorrido musical a temprana edad en Bogotá y que ahora hace parte de los artistas con mayor proyección en este género. El fin de semana del accidente falta se había presentado en Soacha, Cundinamarca.