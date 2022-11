Habla mujer abusada en un bus del SITP: "Estén muy alerta"

Marcela fue violentada sexualmente en un bus del Sistema Integrado de Transporte Públio (SITP) mientras buscaba llegar sana y salva a su casa, en Bogotá .



"Ser abusada en Transmilenio a plena luz del día no es un tema que tranquilice, ni a mí ni a muchas mujeres que usan el sistema", recalca esta víctima, quien prefiere no revelar su identidad ni mostrar su rostro.

Ella, llena de dignidad, hace un llamado urgente a la Policía Metropolitana y a la administración de la alcaldesa Claudia López: "El mensaje que quiero dejar es que haya más medidas de seguridad en Transmilenio, que estén mucho más pendientes de nosotras".

También les habla a las mujeres que se sienten inseguras, no solo en los buses, sino en las calles y demás espacios públicos. "Estén muy alerta, que sepan que no están solas, que nos apoyamos entre todas y que alcen su voz para que no siga pasando esta situación".

Entre el primero de enero y el 31 de octubre de este año, la línea púrpura ha registrado 22.824 llamadas por violencia de género, el 48 por ciento a violencia psicológica, según la Secretaría de la Mujer en Bogotá.

Si usted es víctima de algún maltratro, llame en la capital al 018000112197 y a nivel nacional, a la línea 155 de la Fiscalía.