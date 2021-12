“Aquí hay un feminicidio muy claro”: Nidia Romero, mamá de Ana María Castro

Nidia Romero, la madre de Ana María Castro , reaccionó a la petición de la Fiscalía de pedir la condena para Paul Naranjo, Julián Ortegón, los implicados en la muerte de su hija.

“Esto es como despertarse de una pesadilla de verdad, es como estar en una película de terror”, manifestó.

Para la mamá de Ana María Castro, no hay duda de que su hija fue asesinada. Los videos, testimonios y pruebas recolectadas durante la investigación, según ella, demostrarían quiénes serían los responsables.

“Aquí hay un feminicidio muy claro, las pruebas son contundentes y pues por eso diría que espero que se haga justicia, pero vamos a ver qué decide la juez”, dijo Romero.

Noticias Caracol tuvo acceso a los alegatos finales por parte de la defensa de los implicados. En ellos insisten en la hipótesis de que no se presentó un feminicidio y que la Fiscalía no probó más allá de toda duda la teoría del caso expuesta, además, que no lograron demostrar los celos ventilados en la audiencia pública por parte de Paul Naranjo, uno de los investigados.

Pese a los argumentos de la contraparte para Nidia Romero hay algo claro.

“No solo las asesinan a ellas, a nosotras también, yo de verdad me siento amputada”, expresó.

Los abogados de los señalados de la muerte de Ana María Castro tienen restricción para hablar, sin embargo, aseguraron que confían en que sus clientes no sean condenados.

El 15 de diciembre se conocerá el fallo del caso.