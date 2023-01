Habla taxista que transportó a niña de 3 años abusada y torturada en Bogotá

Dijo que una pareja y otra pequeña de unos 7 años iban con la menor, dejada en el Hospital El Guavio. Describió rasgos del hombre que busca la Policía.

“Recogí ese servicio tipo ocho de la noche, en un barrio que creo se llama La Roca”, afirmó el conductor.

Sobre la menor abusada, sostuvo que “no sabía exactamente en qué condiciones (iba), pero sí estaba bastante mala porque ni siquiera lloraba, apenas como que gemía”.

Según su relato, el hombre que iba con ella tuvo un ataque de pánico y le dijo que la niña estabamuy grave, por lo que el taxista tomó la vía más rápida para llegar al Hospital El Guavio.

Tardó cinco minutos en arribar al centro médco y fue entonces cuando “el hombre se bajó con la niña muy apresuradamente, gritando ‘¡urgente, urgente!’. De ahí mientras que yo salía de urgencias el hombre otra vez estaba buscando en mi carro supuestamente los documentos”, agregó.

“Se volvió a subir al carro y más o menos a media cuadra decidió bajarse y mandó únicamente a la mujer y a la niña al barrio Santa Fe”, relató.

El taxista las llevó hasta una tienda ubicada en la calle 22 con carrera 16B, como lo indicaron las autoridades. Allí un hombre las esperaba para pagar la carrera, pero ahí no finalizó el recorrido.

“Inicialmente me habían dicho que los llevara al Hospital Simón Bolívar, cambió de idea que la llevara al Hospital del Olaya y en el recorrido pasamos por el frente del Hospital La Samaritana y decidieron quedarse ahí, ahí los dejé en urgencias”, afirmó el conductor.

Al hombre que dejó a la niña de 3 años en El Guavio lo describió como “un tipo joven relativamente, de unos 30 a 33 años, delgado, con entraditas en la frente. La señora también una persona joven, de unos 25 años, también delgada, de cabello negro”.

Los abuelos de la menor torturada, que se encuentra estable en el Hospital Santa Clara, afirmaron que no sabían que era su nieta la víctima del atroz hecho.

"Culpables somos muchos": hablan abuelos de niña torturada en el centro de Bogotá

