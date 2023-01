Habla vigilante que encontró en Paipa a estudiante del Externado que había desaparecido en Bogotá

Jesús Chaverra no solo relata la forma cómo halló a la joven de 17 años, sino lo que ella le dijo y la manera como estaba.

"Yo le dije, mona, venga para acá, ¿qué tiene? Ella dijo: nada, nada. Entonces yo le dije: ¿tiene algo para informarle a su familia? Respondió: no tengo nada", cuenta Chaverra.

A tan solo 10 minutos de haber iniciado su turno de trabajo, Jesús se percató de los movimientos extraños de una persona sobre la carrilera del tren llegando a Paipa, Boyacá.

“A mí se me hizo extraño porque yo había acomodado una piedra allá y la encontré en otro lado, entonces dije: ‘alguien estuvo aquí en la caseta’", señala.

Con chaqueta y pantalón de sudadera, pero sin zapatos y un pie lacerado, la menor trataba de contestar las preguntas que Jesús le hacía.

“Yo le dije: camine para allí, entonces la hice pasar por un lado porque estaba a pie limpió y un pie sangrando, entonces había un tenis tirado y unas medias", añade.

Mientras llegaba la Policía, el hombre le pidió a una de sus hijas que trajera un tinto para darle.

“Le pregunté que quién la había dejado por ahí, que un amigo, yo le dije que dónde está el amigo".

Luego de ser trasladada al hospital, fue sometida a varios exámenes médicos.

"Según la sintomatología, fue un episodio de amnesia que tuvo. La parte clínica nos hace pensar que fue algo, una sustancia o algo que se le suministró al paciente", asegura José Merchán, gerente del hospital San Vicente de Paúl de Paipa.

Los familiares de la estudiante universitaria agradecieron a los medios de comunicación la ayuda para encontrar a la joven, que fue trasladada por recomendación médica a un hospital de cuarto nivel.

Entre tanto, los investigadores intentan esclarecer el misterio de la desaparición de la estudiante del Externado, que desató una angustiosa búsqueda en redes sociales.

Más sobre esta noticia:

Semidesnuda y desorientada, hallan en Boyacá a universitaria...