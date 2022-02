Hablan exdocentes del Marymount: “Nunca se le puso el nombre que era, acoso”

Laura Giraldo y María José hacen parte de las exalumnas del colegio Marymount en Bogotá que han sacado a la luz el presunto acoso y abuso sexual por parte de un docente de educación física, que hasta el martes 22 de febrero ejerció en la institución luego de conocerse el caso de una nueva víctima.

Versiones que llevaron a que algunas exdocentes y exalumnas se pronunciaran sobre el hecho pidiendo perdón públicamente por sus omisiones frente a lo que ocurría.

Publicidad

"Por las alumnas a las que no supe ayudar, por los acosos de los que no me di cuenta cuando fui profesora y porque siempre hay oportunidades para mejorar el presente”, se lee en una carta de exdocentes.

“Sí presencié comentarios pasados, no solamente en clase, sino en el equipo o en los partidos. Más o menos lo que él me contó fue que se le había inundado la carpa a esta compañera y que le había dado pesar, por así decirlo, dejarla fuera de la carpa, entonces que la había invitado a dormir en su carpa. En ningún momento eso debió haber ocurrido”, manifestó Manuela Quevedo, exalumna y exprofesora del colegio Marymount.

Publicidad

“La culpa del abuso es del abusador, eso es así y no puede estar en duda, pero el abusador actúa en una cultura que se lo permite y creo que de distintas maneras, distintos actores de la comunidad educativa, desde la parte administrativa, desde el profesorado, desde el estudiantado, pudimos contribuir, sin ser conscientes en muchísimos casos, de que estábamos tolerando cosas que no debía ser toleradas”, señaló Juliana Martínez, exalumna y exdocente de la institución.

Según Manuela, algunos casos fueron denunciados por alumnas de su época ante las directivas.

Publicidad

“Se llamaba por parte de la administración un poco a la exageración de las alumnas y los enamoramientos, por así decirlo, por parte de las alumnas, pero nunca se le puso realmente el nombre que era, acoso”, agregó Quevedo.

Ahora, tras haberse hecho virales varios testimonios por redes sociales, y de que Laura Giraldo remitiera su caso ante la Fiscalía, estas exprofesoras concuerdan con que no hay una ruta de atención oportuna para estos casos en el colegio.

Publicidad

“Estaremos también todas las entidades, no solamente para trabajar prevención, denuncia, sino judicialización”, indicó María Victoria Angulo, ministra de Educación.

Noticias Caracol tuvo comunicación con la institución educativa, que por ahora manifestó estar investigando y tomando las medidas respectivas con el retiro del cargo de quien ejerció hasta hoy como rectora. Por su parte, intentamos una vez más tener la versión del docente acusado, de nuevo, sin respuesta.