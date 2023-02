Hablan policías señalados de nexos con el Tren de Aragua: “Le dañan la vida a una familia entera”

El pasado 2 de febrero cuatro uniformados de la Policía Nacional del CAI Caldas en Kennedy, suroccidente Bogotá, fueron detenidos y señalados de tener nexos con integrantes del Tren de Aragua. A los policías los enredan audios revelados por la Fiscalía. Noticias Caracol habló con dos de los uniformados detenidos, quienes dicen estar amenazados.

“Impresionante, no solamente a mí, a mi familia, a mis papás”, indicó Jairo Alexander Pineda, patrullero de la Policía investigado.

Pineda es uno de los capturados, señalado por las autoridades de colaborar con la banda criminal el Tren de Aragua. Hoy, desde prisión domiciliaria y después de haber aceptado los cargos imputados, dice que no tiene nada que ver con los delitos cometidos por esta banda.

“Es muy maluco que lo juzguen a uno sin uno tener nada que ver. No solamente es uno, sino que le dañan la vida a una familia entera”, manifestó.

La Fiscalía lo señala de cohecho porque, según la investigación, habría recibido dinero para favorecer delitos de tráfico de drogas, prostitución, entre otros. Él asegura que aceptó estos cargos porque recibió amenazas de los cabecillas del Tren de Aragua.

“Una de las amenazas antes de la audiencia fue que, si no me allanaba, mataban a mi familia”, afirmó.

En otro lugar, a las afueras de Bogotá, también en prisión domiciliaria, está el sargento de la Policía Óscar Javier Vanegas. Él, al igual que el patrullero Pineda, aceptó los cargos. Dice que fue por intimidaciones que recibió mientras estaba en la audiencia.

“Cuando me llegó un sujeto, y me dijo: ‘viejo allánese o si no lo matamos’, yo me quedé como asustado, todo nervioso, no sabía qué hacer, pues estaba esperando a mi esposa”, manifestó Óscar Javier Vanegas, sargento de la Policía investigado.

Mientras estos dos policías con más de 14 años en la institución hacen estas denuncias, los involucran interceptaciones reveladas por la Fiscalía. Entre ellas, conversaciones de supuestos sobornos en los que le pedían a meseros que vendiera droga en algunos bares de la localidad de Kennedy.

El abogado de los policías dice que preparan todo el material probatorio para demostrar que sus clientes son inocentes.

“Ellos me dicen que no hay material procesal ni probatorio que demuestre que tienen algún vínculo con ellos (el Tren de Aragua)”, señaló Carlos Rivera, abogado defensor.

Cuatro policías están detenidos por presuntos nexos con el Tren de Aragua y responden por cohecho. Mientras tanto hoy se conocieron denuncias de nuevas amenazas a comerciantes de Kennedy, al parecer, provenientes de esta organización delincuencial.