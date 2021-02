Habló Gareth Steven Sella: "El Esmad me disparó al ojo"

Cubriendo sus ojos con unos lentes oscuros, Gareth Steven Sella , el joven cineasta herido en uno de los ojos durante las protestas contra el abuso policial en Bogotá, habló por primera vez.

“Soy un artista que se encuentra en resistencia, para quienes tratan de decir que soy un vándalo”, manifestó.

El joven, que recibió el alta médica este jueves, aseguró: “Soy Gareth Sella, fui ayer víctima de la brutalidad policial, cuando me manifestaba contra la misma. El Esmad me disparó al ojo, afectando gran parte de mi visión, quiero hacer una denuncia pública a estos actos, que no pueden seguir repitiéndose, creo que es una oportunidad para seguir diciendo desmonte al Esmad, ya, reforma policial, ya”.

Y añadió: “Creo que debemos seguir unidos, manifestándonos en resistencia, como yo lo he hecho, desde las letras, la música, desde el cine”.

Por otro lado, Gareth Steven denunció que “hay una campaña para atentar contra mi imagen. No van a encontrar más que un joven que salió a caminar de manera pacífica, a protestar y alzar su voz”.

Por último, citó una frase del cineasta caleño Andrés Caicedo: “Ármate de los sueños para no perder la vista”.

“Mientras tengamos nuestros sueños vivos de un país distinto, no vamos a perder la vista, porque vemos de tres maneras: con el corazón, con el alma y con el amor por este pueblo colombiano que merece una vida digna”, agregó.

Otras versiones

Esmeralda Caro es la funcionaria de la Personería que también resultó herida durante las protestas realizadas en la tarde del miércoles 24 de febrero de 2021, en el centro de Bogotá.

Caro sostuvo que, “cuando la movilización iba a tomar la carrera 7, dos policías, que estaban parados en una esquina con su moto, empezaron a ser agredidos. Los equipos institucionales, los que trabajamos en la gestión del conflicto y diálogo social, intervinimos”, afirmó y añadió que allí comenzó la confrontación .

Asimismo, anotó que, en medio de su intento por proteger a una joven, recibió un golpe en la parte posterior de la pierna izquierda.

Entretanto, la Policía reportó que analizan videos de seguridad para determinar cómo resultó herido Gareth e incluso lo señalaron de estar encapuchado durante las manifestaciones, declaración que la alcaldesa Claudia López rechazó, pues consideró que se estaba estigmatizando.

Hay una investigación en curso que se espera determine quién lo golpeó y con qué elemento.