Habló mamá de niño muerto en atentado a CAI en Bogotá: "Esta guerra perjudica a los más inocentes”

Daniel Estiven Duque fue la víctima fatal del atentado a CAI de Policía del barrio Arborizadora Alta , en Ciudad Bolívar. El menor de 12 años estaba haciendo un mandado cerca al lugar de la explosión.

Puede leer: En video quedó registrado brutal atentado contra un CAI en Ciudad Bolívar

"Daniel era un niño alegre, buen estudiante, siempre ocupaba los primeros lugares en el colegio. Me contaban las profesoras que era un líder para bien, era un niño que siempre estaba lleno de alegría, era mi hijo menor", dijo Gloria Buitrago, madre del menor.

Publicidad

Agregó: "Desafortunadamente, esta guerra que estamos viviendo, que no debe ser así, siempre perjudica a los más inocentes y, en este caso, fue a mi niño (...) Él era todo para mí".

Gloria asegura que las profesoras de su hijo siempre lo recuerdan como un niño que disfrutaba bailar: "Él era el que siempre organizaba las fiestas".

Publicidad

"Esto debe llegar hasta el fondo, para que más niños inocentes no caigan. No solo los niños, muchas personas somos afectadas por tanto daño que hacen cada día (...) El niño estaba haciendo un mandado, desafortunadamente, quedaba en frente del CAI el sitio donde el niño iba (...) Estaba en el lugar y en el momento que no debía", concluyó.

El atentado a CAI en Bogotá se produjo en la noche del pasado sábado, 26 de marzo de 2022, y dejó también una menor con muerte cerebral, así como más de 30 heridos.