Habló vecino de mujer que lanzó trasteo por la ventana: "Estaban borrachos y con un arma"

Se hizo viral en los últimos días un polémico video de una mujer en Bogotá que lanzó trasteo por la ventana de un apartamento, en un décimo piso, por la supuesta infidelidad de su pareja.

El hecho se registró en el Conjunto Residencial Parque Central de Occidente 1, en el barrio Gran Granada, noroccidente de la capital colombiana.



La mujer que lanzó trasteo por la ventana terminó perjudicando otro apartamento, pues arrojó un cuadro que impactó una ventana de una vivienda ubicada pisos abajo.

Felipe Piedras, el vecino afectado, se pronunció en redes sociales y dio su punto de vista sobre el altercado. Según el hombre, cuando subió para reclamarle a la señora por los daños en su ventana, se percató de que la supuesta amante del sujeto también estaba en el lugar de los hechos.

"Subimos con mi hermano a reclamar para que nos respondieran por la ventana. Subimos y nos encontramos con un apartamento destruido. Estábamos con los guardias de seguridad del conjunto y ellos estaban encerrados en una habitación", dijo el vecino en TikTok.

"Entonces, luego ellos salieron borrachos y con un arma. Vimos un arma y pues ‘los que corren’. Llamamos a la Policía, llegó, subieron, no encontraron el arma y nos hicieron subir para dar testimonio. Allí estaba la moza, la esposa loca, el papá y el hijo (...) se les fue muy hondo", relató.

“La señora hubiera podido matar a alguien lanzando todas esas cosas”, agregó.

Felipe explicó que el vidrio roto de su apartamento era de la ventana de la habitación de su hermano, quien afortunadamente no se encontraba allí, de lo contrario habría resultado herido.

La mujer que lanzó trasteo por la ventana, según Felipe, trató de fingir que no estaba enterada de la situación, pues bajó hasta el sótano de la torre y subió como si hubiera acabado de llegar al apartamento.

“Cuando los bajan en la patrulla, la Policía me dice que yo tenía que poner un denuncio porque la vivienda fue afectada, me apuntaron con un arma y a mi hermano también. La vieja estaba a mi lado y me decía: ‘¿Cierto que yo no hice nada?’”, mencionó.

El joven concluyó diciendo que ya puso el denuncio y que la administración del conjunto se ha hecho cargo de toda la situación.

Hasta el momento, se desconoce la versión de la señora que lanzó trasteo por la ventana y de los demás implicados. Los hechos son materia de investigación.



