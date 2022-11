“Nunca agredí al señor”: viajero pateado por funcionario de Migración Colombia en El Dorado

Un lamentable episodio se registró en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando un funcionario de Migración Colombia agredió a viajeros, lo cual quedó registrado en video.

La grabación muestra el momento en el que el hombre lanza una patada a otra persona y trata de quitarle el teléfono a una mujer que graba la situación. En redes sociales, el viajero agredido dio su versión del hecho.

“Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernícola de Migración Colombia que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor”, indicó.

Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernicola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor. — Juan Ramón Camarillo (@JuanRaCamarillo) November 24, 2022

Juan Ramón Camarillo llegaba de visita al país de vacaciones, luego de un año por fuera.

“Esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes y el taxista que le nota acento costeño a uno y le quiere cobrar de más”, señaló.

Finalmente, agradeció a sus amigos, conocidos y excompañeros por estar pendientes de lo ocurrido. También habló del trato que recibió dentro de la entidad.

"Dentro de Migración me trataron bien y me orientaron para que pusiera la queja”, concluyó.

¿Qué dice Migración Colombia?

Tras conocer el video, Migración Colombia se pronunció por redes sociales y expresó su repudio por lo sucedido.

"Migración Colombia rechaza comportamiento de uno de sus funcionarios en el aeropuerto El Dorado y enfatiza que este no es permitido bajo ninguna circunstancia”, indicó la entidad.

Por lo tanto, puntualizó que "se inicia la investigación de conformidad con la ley disciplinaria".