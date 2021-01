¿Habrá multas por usar tapabocas de tela en Bogotá?

Tras el más reciente comité epidemiológico por parte del Distrito para determinar las medidas de contención del coronavirus en Bogotá se indicó que, por el momento, no se decretará cuarentena general para este fin de semana, como venía ocurriendo.

No obstante, se tomaron dos medidas importantes. La primera, la continuación del toque de queda en toda la ciudad desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.

La segunda, confinamiento estricto, pero no por localidades, sino por UPZ. Serán cinco Unidades de Planteamiento Zonal con esta medida, desde el 29 de enero hasta el 12 de febrero:

Tibabuyes, Suba y El Rincón

Boyacá Real y Garcés Navas

Fontibón

Castilla y Timiza

Los Cedros

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, encargado de socializar dichas medidas, en medio de su intervención manifestó que “se recomienda a todos los ciudadanos el uso del tapabocas quirúrgico convencional”. Es decir, priorizar el desechable por encima del de tela.

Noticias Caracol consultó con el funcionario si quien no use el tapabocas desechable se expone a un comparendo o alguna medida correctiva, a lo que respondió: “El comparendo se impone por el no uso del tapabocas, por ninguna opción de tapabocas. Es decir, una persona que lleve un tapabocas de tela no recibirá ningún comparendo, pero se le hará la recomendación de utilizar el tapabocas quirúrgico”.

La razón de recomendar el tapabocas desechable, según Gómez, es que “la evidencia científica demuestra que son los tapabocas quirúrgicos convencionales los que tienen demostrado su eficacia para contrarrestar el contagio entre personas”.