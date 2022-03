Habrá restricción de parrillero en moto de jueves a sábado en Bogotá: estos serán los horarios

La alcaldesa Claudia López socializó nuevas estrategias para combatir la inseguridad en Bogotá. Una de esas fue la orden de restringir el parrillero en moto, sea hombre o mujer, los días jueves, viernes y sábados.

La medida que prohíbe el parrillero no aplicará todo el día. Regirá entre las 7 de la noche y las 4 de la madrugada, a partir del 11 de abril.

Publicidad

Otra regla destinada a motociclistas será la obligatoriedad de la placa visible en el casco y en vestimenta.

🚨 Conoce las nuevas medidas implementadas en Bogotá, que empezarán a regir a partir del 1⃣1⃣ de abril.



¡Estamos trabajamos para fortalecer la seguridad de nuestra ciudad sin escatimar esfuerzos! pic.twitter.com/CloDCtk1wr — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) March 31, 2022

Publicidad