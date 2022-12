Hace 10 años, el asesino de Claudia Johana Rodríguez hizo una amenaza que también cumplió

Le mostró un arma a otra expareja y le dijo: “Si usted no vuelve conmigo, mato a todos lo que están acá”. Días después asesinó a 2 personas y a ella la hirió.

Este lunes, una década después de cometer ese doble homicidio en un bar de la localidad de Engativá, Beltrán asesinó a su esposa en el interior del centro comercial Santafé del norte de Bogotá.

Claudia Johanna, que viajó a Bogotá agobiada por las agresiones de Reyes, fue su tercera víctima.

Los otros dos homicidios, ocurridos en 2006, se registraron en el barrio Bochica, en el noroccidente de Bogotá.

“Entró el tipo (Julio Reyes) y amenazó. La dueña del negocio que era Paola le dijo ‘se sale de aquí’. Él sacó la pistola y le puso un tiro en el corazón. Mi hijo que era el novio se paró y le dio un tiro en el pecho”, narró Héctor Díaz, padre del joven.

El doble crimen, asegura la familia de una de las víctimas, fue otra tragedia anunciada.

“La Policía sí sabía qué iba a suceder”, sostiene Díaz.

Blanca Cecilia, madre de la víctima, se siente burlada pues considera que Julio Beltrán no pagó su crimen. “¿Qué tiene que suceder para que entiendan que estas gentes no deben andar por la calle?”, cuestionó.