Haciendo ‘pategallina’, se treparon a tercer piso y asaltaron apartamento

De manera acrobática dos ladrones se treparon por las paredes y robaron en el tercer piso de un edificio en el sector de Chapinero Alto de Bogotá, en el centro oriente de la ciudad.

El asalto quedó registrado en un video de seguridad. Todo sucedió a las dos de la mañana mientras los ocupantes de la vivienda estaban dormidos. En solo minutos, los delincuentes lograron robarse varios artículos.

Publicidad

“Escuché algunos sonidos pero no me imaginé, porque podía ser la compañera de apartamento que podía haberse levantado. No me imaginaba que había alguien hurgando y envolviendo las cosas en una toalla para dejárselos a su compañero y que se iban a robar el resto de cosas”, narró la víctima de los dos apartamenteros.

El ladrón que estaba abajo usaba su saco para amortiguar la caída de los electrodomésticos robados, envueltos en las toallas de la casa.

Los dueños del apartamento aseguran que se percataron del robo cuando extrañaron los elementos. Fue entonces cuando revisaron las cámaras de seguridad.

Sobre el modus operandi de los amigos de lo ajeno, el comandante (e) de la estación de Policía de la localidad, capitán Gonzalo Laguna, declaró: "con esa modalidad es la primera vez que observamos. Tenemos 11 casos este año en comparación con 28 del año pasado, es una reducción y estamos investigando para dar con la captura de estas personas”.

Publicidad

Entre los elementos hurtados había computadores y parlantes de sonido, entre otros enseres.