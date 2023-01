Haciéndose pasar por el novio y fingiendo una discusión, desconocido trató de raptar a mujer en TM

“Él hace como si nos conociéramos de toda la vida”, contó la víctima. El extraño caso ocurrió en la estación Plaza de la Democracia.

Según la mujer, que pidió proteger su identidad, se trataba de una persona que jamás había visto en su vida.

Cuenta que el sujeto la abrazó cuando estaba esperando un bus y le dijo “la discusión de anoche no estuvo bien”. Entonces, ella le respondió: “‘Yo no lo conozco, se está equivocando’. Cuando yo reacciono así, lo que hace es cogerme de la muñeca e intentar halarme”.

Asegura que gritó, pero nadie le prestó atención, y está convencida de que la quería raptar.

“Si me hubiera querido robar, me hubiera dicho ‘entrégueme las cosas’”, afirma la mujer.

Revisando cámaras de seguridad en la estación, Policía de Bogotá adelanta una investigación.

