Hallan cadáver de una mujer joven en un potrero del norte de Bogotá

Un vendedor de tintos, quien asegura que se vio forzado a dormir en el lugar, fue quien encontró el cuerpo.

“Desafortunadamente anoche me tocó quedarme en la calle. Veo que la persona está y no me quedo a dormir allí, sino que busco algo al lado. Esta mañana, cuando voy a salir porque está haciendo mucho frío, veo que sigue tirada, como si no hubiera hecho frío, como si nada. Le hago así (la mueve) y está muerta, y vengo a avisar en la comunidad”, narró el testigo identificado como Víctor.

La fallecida era una mujer joven, cuya edad calculan las autoridades era de unos 30 años.

“Hay momentos en que pienso que no debí haber avisado, pero si no, ¿cómo hubieran encontrado a esa persona?”, declaró Víctor.

Aunque la Policía asegura que avisó del caso al CTI hacia las 6:40 a.m., solo hasta las 10:50 a.m. arribó personal de criminalística a efectuar el levantamiento del cadáver.

Ángel Arias, habitante del barrio Nueva Zelanda donde se produjo el hallazgo, señaló que todas las semanas se registran atracos en el sector, donde también hay una universidad. “Esta zona se volvió un peligro”, declaró.