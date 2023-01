Hallan muerto a conductor de camión desaparecido hace un mes

El cuerpo de Sixto Cortés fue encontrado en un humedal en Soacha, municipio donde llevó un acarreo. No hay rastro de su vehículo.

Desapareció el 30 de junio, cuando salió de su casa en el occidente de Bogotá luego de ser contratado para un trasteo.

“Las autoridades no nos han dicho nada” sobre la forma en que murió, afirmó Orfilia Gordillo, esposa de la víctima, quien dijo que ya le habían dado sepultura.

Se desconoce, además, quiénes pudieron ser los responsables del crimen.

Conductor de 70 años y su camión no aparecen hace una semana En Bogotá cada día desaparecen en promedio siete personas, como los tres jóvenes de los que hace más de un año no se tiene rastro.

Según la familia de uno de ellos, la recompensa por información que permita dar con el paradero de Brayan Andrés Montaña Pulido, Juan Esteban Moreno Pachón y Henry Mauricio Castillo, ascendió a 40 millones de pesos.

Un año después de la desaparición de tres jóvenes en Usaquén solo persiste la incertidumbre Medicina Legal reportó que de enero a julio de este año las ciudades con mayor número de desapariciones son Bogotá con 1550, Valle del Cauca con 272 y Antioquia con 222.