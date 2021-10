Hallan obra de arte inédita en el respaldado de otra pintura: “Es algo totalmente inesperado”

Un inédito hallazgo se dio en el taller de restauración de pintura de la Universidad Externado de Colombia. Una docente y su estudiante hallan obra de arte inédita que estaba en el reverso de otra pintura. Se cree que data del siglo XVII.

“Intuí que debía ser algo increíble lo que nos encontraríamos en el reverso”, expresó la docente de la Universidad Externado , Daniella Serrano.

La intuición de la profesora Serrano no falló, ya que algo ocultaba esa obra de arte y era en su reverso donde estaba el secreto. Con la ayuda de la estudiante Alejandra Buitrago lo descifraron.

“Es algo totalmente inesperado y, más que todo, significativo para el patrimonio cultural porque es un hallazgo que no suele suceder, no se suelen encontrar. Así que para nosotros esto es un honor poder habernos encontrado con una obra que en sí fue destinada para nosotros”, agregó la profesora Daniella Serrano.

Un descubrimiento atípico.

“Era como un secreto que guardaban entre las dos (en ese) entonces y lo único que nosotros veíamos era un panel de madera muy antiguo”, dijo la estudiante Alejandra Buitrago.

Estas acuciosas mujeres encontraron la obra de arte inédita al respaldo de un cuadro de la coronación de la Virgen María, sobre un tablón de madera.

“Fue una emoción, fue el impacto, el llamar a todos para que la vieran, sentir y decir 'wow' esto me está pasando a mi, no me lo creo”, manifestó la profesora Serrano.

Aunque no se conoce con exactitud registro de su procedencia ni autoría, después de varios estudios, lograron un dato muy importante.

“Con luz ultravioleta, evidenciamos que había unas inscripciones y en una de estas inscripciones evidenciamos el 12 de 1609 ¿ qué significa esto? Que, seguramente, ese papel, que ya fue reutilizado, ya nos puede dar una indicación de cuándo se pudo haber ejecutado la obra”, agregó Daniella Serrano.

Seguirán con los estudios científicos para hallar más datos de la obra y se estima que, en diciembre, ambas obras estarán restauradas para ser exhibidas en el Museo Colonial.