Han sufrido robos y secuestros: conductores hacen plantón en vía al Llano para exigir seguridad

Inicialmente bloquearon la carretera, pero luego se hicieron a un costado. Denuncian que delincuentes se las tienen velada en la zona del Uval, Usme.

“Fui víctima por parte de los delincuentes, donde me interceptan con arma de fuego y cortopunzante. Me hacen abrir la puerta del conductor, me quitan las pertenencias y proceden a herirme con arma cortopunzante”, cuenta Alexander Rueda, conductor víctima de los delincuentes.

Publicidad

Otro de ellos, Pablo Niño, asegura que, “esperando el turno para salir, llegan dos individuos con armas de fuego, nos encierran en el despacho y nos despojan de nuestras pertenencias”.

Añade que esta situación se ha presentado varias veces y piden a la Policía tomar cartas en el asunto.