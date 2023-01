Hasta con machete fue atacada esta joven por hombre con el que salía hace un mes

“Si la Policía no llega, él me hubiera matado”, dice la mujer de 21 años, que había contactado al sujeto por una red de citas. La tiene amenazada de muerte.

Después de un mes de estar saliendo, Michael Celeita invitó a la víctima a una reunión familiar en el centro de Bogotá. Tras compartir un rato, él le ofreció su casa para descansar.

“Me dijo que si estaba bien y yo le dije que sí. Coge mi celular, se baja y sube a los 5 minutos envenenado”, relata la mujer.

En ese momento, sin mediar palabra, empieza a agredirla con un machete que había en el cuarto.

“Comienza a pegarme planazos por todo el cuerpo, yo le grito y pido auxilio”, añade.

En ese momento la propia familia del agresor llegó para intentar ayudarla, pero el sujeto siguió atacándola salvajemente.

“Él rompe la puerta, me encierra y comienza a pegarme puños, patadas por todo el cuerpo. Me bota al piso, me coge el cabello y me estrella contra la pared”, detalla.

En ese momento llegó la Policía y la joven logró escapar a las agresiones.

Cuando denunció las agresiones, descubrieron que el hombre, de 39 años, tiene anotaciones por hurto calificado y agravado.

La denunciante recibió 20 días de incapacidad por cuenta de la brutal golpiza. Ahora teme por su vida, pues fue amenazada.