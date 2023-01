Hasta con sables se arman biciusuarios para defenderse de los ladrones en Bogotá

“Mucha gente se escandalizará por eso, pero es la única opción que nosotros tenemos”, afirman. Hay polémica por imágenes como esta.

Aunque saben que podrían tener consecuencias legales si llegan a tomar justicia por cuenta propia, los biciusuarios se defienden.

“Estamos desprotegidos, justicia no hay”, dice Juan Camilo Loaiza, líder de ciclistas.

Él, justamente, fue víctima de los ladrones recientemente. Así lo cuenta: “fui interceptado por tres tipos, uno de ellos me apuntó con un arma de fuego, me tumbaron al suelo, forcejeé con él para que no me quitara la bicicleta y ellos me agredieron”.

Insiste, entonces: “nos tenemos que defender”. Por eso, varios están cargando palos, bates y hasta sables.

En Bogotá se roban alrededor de 15 bicicletas al día.