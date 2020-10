¿Hasta cuándo? Denuncian atracos en la calle 13 por la falta de alumbrado público

Las personas que transitan y residen en cercanías a la calle 13 de Bogotá están viviendo una preocupante problemática, ya que este corredor vial se queda sin fluido eléctrico cuando el sol se esconde.

La oscuridad se toma la carrera 68, la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali. Los hampones se están aprovechando de los ciclistas para despojarlos.

Los biciusuarios aseguran que, además de la falta de alumbrado, no se ve un solo uniformado en la zona: “En la Cali con 13 no hay alumbrado y están robando mucho, no se ve Policía a una sola hora, allí atracan demasiado. Ya llevamos un mes así y varios compañeros han sido víctima de los ladrones”, contó Carlos Romero.

Los actores viales exigen seguridad e iluminación en esta importante avenida.