¿Hasta cuándo seguirán traficando celulares robados, manchados de sangre, en este punto de Bogotá?

Tramitadores, intermediarios y vendedores, este es el pan de cada día en el centro de Bogotá, donde opera el mercado de liberación de celulares robados en la capital. El sitio es la avenida Caracas, entre las calles 13 y 10.

Allí, en cuestión de media hora, se puede lograr la liberación de un teléfono marca iPhone, por ejemplo, en 90 mil pesos, aunque advierte la intermediaria que “bajo cuerda porque están molestando mucho los policías”.

Hace meses, los operadores aseguraban que teléfono bloqueado quedaba inservible, pero vea lo que dicen quienes están detrás de este mercado:

Intermediario: “No importa, yo te lo entrego registrado, si tú me dejas tus datos yo te lo entrego registrado de una vez, te entrego la factura de que está registrado en la plataforma con todas las operadoras, sino que tú sabes que es un trabajo ilegal, mi amor; ¿si me entiendes?”.

Y así cada 10 metros hay un tramitador, pero él que pregunta más de dos veces genera sospecha en el sector.

Vendedor: “Un man vino aquí a liberar lo mismo y lo que llegó fue un problema ni el berraco y hasta cascado se fue acá, llegó la Sijín. Eso no es así no más suave; usted sabe que eso es delicado, ¿si me hago entender?”.

Ante la insistencia del supuesto usuario, el vendedor le dice “venga y miramos, porque están azarando harto los policías hoy”.

Otro negocio es comprar teléfono libre de todo y que en cuestión de segundos se lo traen.

Vendedor: “O sea, el otro el normal dos palos, ese se lo dejo en tres pesitos, de 256 GB, 12 Pro tres pesos. Lo de la mercancía eso no lo van a vender mala, ellos ya saben que si venden mercancía mala acá tiene un problema con nosotros. ¿Ya?, ¿sí o no?”.

Esta ilegalidad está tan bien conformada que pueden descubrir a la autoridad.

Vendedor: “Nosotros aquí llevamos muchos años y aquí me ha tocado trabajar la contrainteligencia hace mucho tiempo, ¿si me entiendes?”.

Pero no solo ocurre en el centro de la ciudad, en al menos tres o cuatro centros comerciales de Bogotá a usted también le ofrecen este servicio, con la diferencia de que se demora 24 horas.