Hay medicamento para funcionar dos o tres semanas más, afirma secretario de Salud de Bogotá

El secretario de Salud de la capital colombiana, Alejandro Gómez, afirmó que la ciudad tiene solucionado, a corto plazo, el problema de escasez de medicinas para tratar el coronavirus .

“En el Hospital Simón Bolívar y en los hospitales de la red pública no hay carencia de medicamentos esenciales para la anestesia y la ventilación de los pacientes. No vamos a negar que hay un problema de carácter mundial con respecto a estos medicamentos, pero en la red pública logramos solucionarlo con compras conjuntas y hoy tenemos suficiente para funcionar por lo menos dos o tres semanas más”, aseveró.

El secretario de Salud dijo esto en una rueda de prensa donde se refirió a la ocupación de las UCI en Bogotá, tras el informe de la Personería que evidenció menos disponibilidad de camas para pacientes COVID de las reportadas oficialmente .

Según Gómez, “en la subred del norte tenemos unidades de cuidados intensivos en Chapinero, en Engativá, en Suba y en Simón Bolívar”.

Y agregó que la Alcaldía ha “estado compartiendo con ustedes cómo es la dinámica de la remisión de los pacientes, hemos mostrado algunas de las unidades de cuidados intensivos que hoy tenemos dispuestas y que siguen libres”.

Sin embargo, admitió que “esto no significa para nada que no tengamos un nivel de estrés del sistema hospitalario de Bogotá”.

Ante el incremento de casos en la capital, se decretó cuarentena estricta en las localidades de Engativá, Suba y Usaquén.

Asimismo, se pidió a quienes regresen de viaje que se aíslen siete días.

Pese a la reducción alarmante de UCI, no solo en Bogotá sino en ciudades como Cali y Medellín, la doctora Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, les recordó a los ciudadanos que “la pandemia no se combate con camas de cuidado intensivo, la pandemia se combate con que no nos contagiemos”.

Para ello es imprescindible usar tapabocas, lavarse las manos y guardar distanciamiento social.