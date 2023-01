“Hay que dejar atrás la polarización, los odios, las envidias”: Juan Manuel Santos

El expresidente se unió a la marcha contra el terrorismo realizada este domingo en Bogotá para rechazar el carro bomba en la Escuela General Santander.

“Estoy muy complacido de ver a todos los colombianos, no importa su origen político, unidos por una causa. Eso es muy importante, porque hay que dejar atrás la polarización, los odios, las envidias, y por eso aquí estamos diciéndole no al terrorismo, no a la violencia. Es importante para cualquier sociedad”, sostuvo el también Nobel de Paz.

Santos marchó por la carrera Séptima de Bogotá en compañía de su familia.

La sociedad civil colombiana se moviliza este 20 de enero para rechazar el atentado del pasado jueves, atribuido al ELN y que dejó un saldo de 21 muertos y más de 60 heridos.

En contexto:

En distintas plazas del país dijeron #NoAlTerrorismo tras atentado en la General Santander Papa Francisco dice sentir un profundo dolor por atentado en Bogotá y envía un mensaje a Colombia