“Hay que poner la verdad, solo así habrá reconciliación”: padre Francisco de Roux

“Difícil decir buenos días, pero un abrazo de corazón a las familias que llevan el dolor de sus hijas y de sus hijos muertos”, dijo al inicio de su discurso el padre jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

El religioso habló durante la ceremonia de perdón y reconciliación realizada este domingo por los hechos de violencia desatados tras el homicidio de Javier Ordóñez a manos de la Policía.

“¿Qué podemos decirles a las víctimas?”, se preguntó de Roux durante su mensaje.

¿Qué nos queda sino simplemente tener la grandeza humana de abrir nuestros corazones, escuchar su dolor, atender su indignación, experimentar la forma cómo la vida de esas familias de pronto se destruye, se deshace, cuando se pierde la vida de los jóvenes?”, reflexionó.

Pues la respuesta la dio él mismo, que se expresaba ante las lágrimas de las familias de los fallecidos durante los disturbios en Bogotá.

“Este dolor inmenso de nuestra ciudad, que repite lo ya vivido por nuestro país durante 60 años de conflicto entre hermanos”.

En ese momento, De Roux recordó los 9 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, para hablar de la importancia de la verdad, la justicia y el perdón como un acto de reconciliación.

“Estamos acá para recoger, desde lo hondo, las tradiciones espirituales de nuestro pueblo, de nuestros indígenas, de nuestros pueblos afros y de todos aquellos que sin ser creyentes creen en el ser humano y a través de ello se expresan la espiritualidad profunda, que sentimos ante el dolor, ante la injusticia, ante este reclamo inmenso de nuestra dignidad igual, de todos nosotros y de las vidas que tiene que ser protegidas”, dijo en el acto ecuménico.

“Es un momento difícil, no es fácil una llamada a la reconciliación, a volvernos a recuperar como comunidad humana por encima de esta tragedia, cuando hay que reconciliar lo irreconciliable que sienten a veces los jóvenes, en su dignidad, cuando hay que perdonar lo imperdonable”, aseguró.

“Sin embargo, venimos convencidos a que si no estamos dispuestos a reconciliarnos desde la verdad, la verdad de lo que pasó, que se sepa todo, por qué los mataron, por qué había esa idea de que las armas se pueden usar para irrumpir contra la protesta legítima, qué intenciones había detrás de esto, alguien dio una orden para que actuaran así, cuando hemos oído que nadie había dado una orden acá en la alcaldía, en la ciudad”, cuestionó de Roux.

“Hay que poner la verdad, con toda claridad, como el país necesita saber la verdad de las cosas que nos llevó a tener 9 millones de víctimas, la verdad de la tragedia, y la verdad de la justicia, solo así es posible avanzar hacia el camino de la reconciliación”, pidió.

“Si no hay reconciliación no hay futuro para Bogotá, para nuestro país, si no tenemos el coraje de darnos la mano, mirarnos a los ojos, reconocer lo que pasó, y hacer justicia, y tener la grandeza de construir juntos”, señaló.

El presidente de la Comisión de la Verdad también llamó la atención sobre la función de las instituciones del Estado: “Tenemos un dolor muy grande, eso es cierto, parafraseando a Jesús de Nazareth, no se hizo la vida de las mujeres y los hombres para ponerlas al servicio del Estado. No, se hizo el Estado y todas sus instituciones para proteger a todas las vidas, esa es su razón de ser”.

“Que este momento de encontrarnos con el dolor de las víctimas nos ayude para sentirnos todos hermanos y hermanas, compañeros de un mismo camino, necesitados los unos a los otros, que esa fuerza espiritual nos ayude a avanzar sin descanso”, finalizó.