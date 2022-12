Hermana y hermano de Rafael Uribe serán vinculados a investigación

La hermana y el hermano de Rafael Uribe Noguera serán vinculados a la investigación por la muerte de la niña Yuliana Samboní, de acuerdo con la Fiscalía general de la Nación. El ente acusador cuestiona la presencia, en la escena del crimen y por más de 5 horas, de los parientes del señalado violador y homicida.

Así mismo, existen dudas por la dilación en la entrega del informe policial, el cual se hizo un día después de cometidos los vejámenes y el homicidio. La Fiscalía indaga las razones por las cuales, pese a conocer del hecho en la noche del domingo, los uniformados no informaron al ente investigador, que tuvo que enterarse del crimen por los medios de comunicación en la mañana del lunes.

De acuerdo con la información que manejan las autoridades, hacia las 4 de la tarde del domingo, los hermanos de Rafael Uribe Noguera acudieron a su llamado, en un penthouse del edificio Equus, en la carrera 4 con calle 66, en el sector de Chapinero Alto.

La escena que se supone que encontraron los familiares del procesado habría sido dantesca: su pariente desesperado, drogado y en aparente estado de alicoramiento, les confesó que por accidente había matado a una menor de edad, en medio de confusas circunstancias.

“Como a las 4 de la tarde él era el que gritaba. Gritaba loco y la hermana vino ahí, puso un problema con el vigilante porque no la dejaba entrar, se escucharon los gritos”, relató Nini Johana Ruiz, testigo de los hechos.

Según los investigadores de la Sijín, el cadáver de Yuliana fue escondido en un pequeño cuarto de máquinas, en uno de los baños, pero habría sido sacado de allí y puesto en un enorme jacuzzi. El cuerpo, según la Fiscalía, fue lavado para quitar los rastros de sangre, fluidos y aceite de cocina, e incluso se le habría puesto un pijama.

Adicionalmente, partes del vestido de la niña fueron arrojados al sanitario. Un zapato fue hallado en un cuarto y el otro en el vehículo del presunto asesino.

La Fiscalía investiga por qué los familiares habrían permanecido cerca de cinco horas en el lugar y no dieron aviso a las autoridades sino después de haber llevado a Rafael Uribe a la Clínica Navarra, ya en las horas de la noche.

"La escena del crimen fue manipulada, y he instruido a los fiscales para que judicialicen a los terceros que están intentando obstruir”, declaró el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.