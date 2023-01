Hermano de joven asesinado en Transmilenio: "Ya son tres que entierro, todos por violencia"

La familia de Damián Rodríguez, de 29 años, denunció que este joven fue asesinado en Transmilenio, en el centro de Bogotá, en medio de un atraco. Sin embargo, la Policía maneja otra versión sobre los hechos.

Alfonso Ortiz, padre del joven asesinado en Transmilenio, indicó que iban hacia la localidad de Ciudad Bolívar cuando de pronto fueron abordados por un sujeto que, según el relato, intentó quitarle el celular a su hijo.



"Sacó el celular y un sujeto se le abalanzó a quitárselo, mi hijo lo que hizo fue no dejarse quitar el celular. Nos bajamos en esta estación con el fin de que siguiera derecho el señor y se acabara todo, se bajó él también y lo apuñaló", declaró Ortiz.

Aún consternado por esta tragedia, el papá de Damián dijo que el hombre acabó con la vida de su hijo sin ningún motivo y que ni siquiera se llevó el teléfono celular.

"Por nada, por nada, ni siquiera se llevaron el celular porque mi hijo nunca soltó el celular de la mano, no se lo llevaron, solamente lo apuñaló y lo mató por eso, pero no logró llevarse nada", agregó el progenitor.

Es una familia devastada por la violencia. El joven tenía una hija de tres años y soñaba con darle un futuro.

“Siempre en esta ciudad, ya son tres hermanos que entierro con este, tres, todos por violencia, todos porque me los han asesinado así, y no se ha esclarecido nada, no ha pasado nada", afirmó Gilber Romero, hermano del joven asesinado en Transmilenio.

No obstante, otra versión maneja la Policía sobre este caso, pues sostiene que se trató de un hecho de intolerancia.

"El victimario saca dentro de su zapato un arma cortopunzante en la cual cuando el occiso hoy en día lo agrede, pues este reacciona propinándole una herida en el corazón", afirma el coronel Jader Llerena, comandante de la Policía de Transmilenio

Una vez se presentaron los hechos en la estación Tygua-San José, en el centro de la capital del país, a una cuadra de la estación de la Policía Metropolitana de Bogotá, llegaron las autoridades, llevaron al joven a una clínica; sin embargo, falleció.

"Yo cojo esta ruta todos los días, y, hace 15 días, a una muchacha la revolcaron para quitarle el celular, nadie hizo nada. Todo el mundo se quedó quieto", expresó Néstor Jiménez, usuario de Transmilenio.

En Bogotá, son cerca de 200 denuncias diarias por hurto, según cifras de la Fiscalía, la familia de Damián dice que demostrará que se trató de un atraco y que irá hasta las últimas consecuencias para que el responsable pague por este hecho.

Entretanto, el coronel Llerena confirmó que ya tienen individualizado al sospechoso de este homicidio y que en las próximas horas sería capturado.