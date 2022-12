Hermosas mujeres hacían parte de banda que secuestraba y robaba a víctimas con escopolamina

En la casa del líder del grupo, un joven de 20 años, hallaron al menos 15 billeteras de personas abordadas en bares de Bogotá. Cinco personas fueron detenidas.

Una de las víctimas relató cómo fue retenido y robado.

“Una mujer robusta, de senos grandes, muy bonita, en ese sitio pedimos vodka y mientras yo fui al baño y volví, ella ya le había agregado la escopolamina”, indicó.

“Posteriormente me aborda otra persona, quien me lleva por todos los cajeros haciendo como el paseo millonario”, continuó.

Precisamente la chaqueta y tenis de este hombre estaban en una de las casas allanadas por la Policía en el sur de Bogotá.

Otra víctima dijo que fue abordada en un bar del norte de la ciudad. “No sé cuánto tiempo habría pasado, que ya desperté en un lugar que no reconocía, amarrado de manos y pies”.

“Me dicen que me tienen retenido por dinero y que si accedía a lo que ellos me pedían no iba a tener ningún tipo de consecuencias”, dijo sobre los asaltantes.

Según el coronel Luis Enrique Sánchez, comandante del Gaula en Bogotá, explicó que los delincuentes retenían a sus víctimas “de dos a tres días, les terminaban de sacar toda la plata a los cajeros y empezaban las llamadas a sus familiares”.

Durante el operativo, las autoridades hicieron tres allanamientos, donde encontraron “un arma de fuego, algunas prendas de las personas que fueron víctimas”.

Según la Policía, durante 2017 en Colombia ya van cerca de mil denuncias por atraco y secuestro con escopolamina.