“Hice lo que tenía que hacer”: patrullera que enfrentó a tiros a delincuente fue homenajeada

Ingrid Marina Jaramillo, aún con la mano herida, recibió el reconocimiento en el Concejo de Bogotá, acompañada por su pequeña hija.

La patrullera, que lleva más de cinco años en la institución, recibió un reconocimiento “por su valerosa y heroica acción en cumplimiento del deber constitucional y legal, en beneficio de la ciudadanía bogotana”.

“En ningún momento tendría que arrepentirme de lo que pasó, creo que hice lo que tenía que hacer y no me arrepiento de nada”, dijo la policía de 24 años sobre los hechos ocurridos el pasado 23 de marzo.

La tarde de ese viernes, la patrullera se percató de que delincuentes trataban de hurtar una casa de cambios en el centro de Bogotá.

Ella reaccionó, empuñó su arma, calculó, arriesgó su vida y, pese a que resultó herida en una de las manos, enfrentó a los sujetos, sin apartar de su mente a su hija, pues ella “todo el tiempo está en mi cabeza”.

Aunque los disparos no la doblegaron, el reconocimiento de su institución le quebró la voz al decir que se sentía "orgullosa de estar acá, creo que es el resultado de tanto esfuerzo y tanto sacrificio".