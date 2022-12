Hijo de diplomático de la ONU fue detenido por presunto abuso sexual a bebé de 19 meses en Bogotá

Papá de la pequeña afirma que no es la primera vez que se ve involucrado en acoso a menores. Ocurrió en el sector de La Cabrera.

Sin referirse directamente al caso, la Misión de la ONU en Colombia emitió un comunicado en el que se refirió a un caso "que involucra al hijo de un funcionario" de la delegación.

Acerca del joven explicó que están en marcha "las audiencias judiciales para determinar las responsabilidades del caso", si bien no aclararon si se refieren al caso del presunto abuso sexual.

"El funcionario de la Misión está cooperando con la investigación y el implicado está desde el día de ayer asistiendo a los requerimientos realizados por parte de la Fiscalía General de la Nación y está con las autoridades competentes", agregaron.

Finalmente, aclararon que la situación no está cubierta por inmunidad diplomática y está sujeta a la legislación colombiana.

Por su lado, la Cancillería colombiana, que identificó al detenido como Christopher Rafael Bolger, recordó en un comunicado que las inmunidades a los diplomáticos de la misión de la ONU están previstos en dos acuerdos, uno suscrito en Nueva York el 19 de octubre de 2017 y en la Convención Sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada en Nueva York, el 13 de febrero de 1946.

"De las disposiciones de estos dos instrumentos, es claro que el señor Christopher Rafael Bolger no está cobijado por la inmunidad de jurisdicción penal, pues esta solo se le reconoce a los miembros de la Misión en ejercicio de sus funciones", dijo la Cancillería.

Añade que Bolger puede ser sometido a la jurisdicción penal colombiana "para la investigación y juzgamiento de los hechos denunciados".

La información añade que la investigación del caso le corresponde a la justicia ordinaria y que para esos efectos la Cancillería "ha certificado lo correspondiente a la improcedencia de la aplicación de la inmunidad penal a la Fiscalía General de la Nación".