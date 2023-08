Hincha de Santa Fe superó lesión en la columna y volvió a caminar con ayuda de otros barristas

Camilo, un hincha de Santa Fe, quedó en silla de ruedas y todo por la eterna e injustificada pelea entre hinchas por el color de una camiseta. Otro barrista lo agredió por la espalda. Luego de un largo proceso de recuperación volvió a caminar y es un ejemplo de superación.

“Estábamos previo al cumpleaños de Santa Fe y salía de mi casa con unos amigos y llegó alguien y me atacó por la espalda literalmente, fue en cuestión de segundos”, contó Camilo González, hincha de Santa Fe.

La lesión fue tan grave que la esperanza de volver a caminar era casi nula.

“Me desata una lesión raquimedular y duré 15 días en el hospital de Kennedy. Los doctores no me daban esperanzas de volver a caminar, fue algo muy duro para mí porque siendo la persona que soy, moviéndome por todo lado y quedar así, pues recibir esa noticia fue fuerte para mí la verdad”, dijo Camilo.

Y aunque antes de ser una víctima más de la guerra entre hinchas, daba hasta su propia vida por su equipo, ahora lo ve con otros ojos.

“Yo nunca pensé ser una víctima del conflicto del fútbol porque siempre he sido perteneciente, pero todo se puede cambiar. Al fin y al cabo, mira cómo uno queda y siempre los dolientes son la familia, el fútbol son solo 90 minutos y la fiesta”, manifestó.

Gracias a hinchas, irónicamente de otros equipos de fútbol y de otras barras, empezó a recuperarse y poco a poco comenzó a dar algunos pasos.

“Ya estoy dando de nuevo mis pasos, de no creer, pero confortable con la vida y agradecido con Dios”, expresó.

Camilo se levantó de esa silla de ruedas y volvió a caminar, incluso regresó a los estadios, hasta viajó a Argentina a ver a su equipo jugar, pero lo más importante es que su mentalidad se transformó.

“Hay que pensar las cosas porque hay mucha gente que lo espera a uno. Se puede vivir en paz, el fútbol es la fiesta, la fiesta en la cancha, son solo 90 minutos”, subrayó.

Otros barristas también lesionados y con discapacidades tienen otra mirada del fútbol.

“Soy hincha de América y pienso que uno en el fútbol tiene que saber vivir la fiesta y no dañar a los demás”, señaló Johan Tovar, barrista.

“Yo soy hincha de Nacional. El mensaje principal es paz, paz en el fútbol, porque muchas veces nos dejamos llevar y no pensamos que detrás de esa persona hay hijos, hay mamás y hay familia”, indicó Jennifer Benavidez, barrista.

También piden a los jóvenes ver sus casos para tomar conciencia.

“Hay muchos espejos en la vida, así como estamos nosotros a mí no me gustaría ver a un amigo o algo así, en la misma condición. El consejo es que vivan el fútbol en paz y que no se maten por una camisa”, anotó Camilo.

Hoy este joven puede decir que la misma red de hinchas con capacidades diversas, compuesta por barristas de todos los equipos, no pelean, al contrario, se apoyan y fueron ellos quienes lo ayudaron a volver a caminar.