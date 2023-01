Hinchas de Millonarios detienen a vándalos que saqueaban supermercado en Bogotá

En video quedó registrado cómo seguidores del equipo ayudaron a defender un Surtimax en Patio Bonito que estaba siendo robado.



Este es (parte de) el vídeo en el que algunos barristas de Millonarios ayudan a defender algunos comercios de saqueos. pic.twitter.com/lrfnvhwGrN — Juan Camilo (@stillirrom) November 22, 2019

Los delincuentes habían levantado a reja del supermercado y sacaron varios productos del local, ante lo que el grupo de hinchas reaccionó armando una barrera para que no pudieran seguir ingresando.

Además, colocaron bandejas para tapar el hueco, que habían creado los vándalos, así evitaron que siguieran hurtando la mercancía.

Con mensajes como: “Soy del verde, pero estos actos son lo que nos hacen mejores”, “Esto me devuelve un poco la fe” y “Felicitaciones. Esto demuestra que los buenos somos más. Ojalá algún día dejemos de estigmatizar a las personas por sus estilos de vida”, miles de usuarios de redes sociales han aplaudido el acto de estos hinchas.



Felicitaciones. Esto demuestra que los buenos somos más. Ojalá algún día dejemos de estigmatizar a las personas por sus estilos de vida. — Jenniffer Cañon (@jjcq91) November 22, 2019

Advertisement

Además, en medio del hurto, varios manifestantes señalaron que los ladrones serían extranjeros, por lo que algunos empezaron a responsabilizarlos de los saqueos.

Ante estas acusaciones, otros internautas pidieron disculpas: “Como venezolano pido mil disculpas. Estos no hacen parte de la Venezuela en la que me crie”. Otros, con comentarios como: “El crimen no tiene nacionalidad”, solicitaron que no se estigmatice a los ciudadanos venezolanos por los actos de unos pocos.