Hinchas de Millonarios resultaron heridos en medio de show de pirotecnia en El Campín

Al menos tres hinchas de Millonarios resultaron heridos durante la presentación de un show de fuegos pirotécnicos en el estadio El Campín de Bogotá. Lo que pretendía ser un lanzamiento de marca terminó en accidente.

Todo era fiesta en el partido entre Millonarios y Deportivo Pasto en la noche del sábado, 9 de julio, pero cuando llegó el medio tiempo, la pólvora que buscaba iluminar el estadio El Campín, se llevó la emoción.

En la tribuna oriental, entre el humo, salió corriendo Juan Sebastián Domínguez, un hincha que esperando celebrar un gol nunca se le pasó por la cabeza que su asiento terminaría prácticamente derretido, consecuencia del mismo impacto de pólvora que recibió.

“Terminé en el hospital, fue lo último que me imaginé. Estábamos en el entretiempo y comenzó el show. Cuando fue el show de pólvora yo sentí que algo cayó y, cuando me cayó, explotó en mi abdomen. Lo primero que hago es levantarme, porque siento que me estoy quemando, también sentí como si me hubieran dado una patada durísimo”, declaró Juan Sebastián.

De las cerca de 3 mil bengalas pirotécnicas, una cayó en Juan Sebastián, provocándole quemaduras de primer y segundo grado en sus brazos, estómago y piernas. Resaltó que la atención fue casi inexistente

“Me pegaron esparadrapo en todas las quemaduras, entonces, cuando llegué a la clínica me tuvieron que bañar dos veces para quitarme los esparadrapos. La verdad me dolió muchísimo, demasiado”, agregó el hincha herido.

Su amigo, Juan Pablo, hincha del mismo equipo ahora está a la espera de una posible operación.

“Yo quedé aturdido del oído izquierdo, sordera, pitido, mucho dolor de oído. Me dieron un diagnóstico rápido de tímpano roto y, probablemente, una cirugía”, indicó Juan Pablo.

El equipo Millonarios y el patrocinador, Andina, se pronunciaron: “Cabe resaltar que para la realización del espectáculo los organizadores contaron con todos los procedimientos y permisos requeridos por las autoridades locales. Asimismo, el operador del espectáculo, la firma Vulcano, cuenta con amplia experiencia para este tipo de actividades”.

Al ser un evento privado, el Distrito adelanta las investigaciones para verificar si se cumplieron o no los protocolos y medidas de seguridad.