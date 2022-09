Historia de Dulce, víctima de violencia intrafamiliar: “Pensé que me encerraba porque me quería”

Un retrato de la violencia intrafamiliar es la historia de Dulce, una joven de 22 años que quedó huérfana a los 8 años y que vivió una experiencia muy amarga.

Ella hace parte del programa Parceros y su camino de la vida, como dice la canción, no ha sido nada fácil.

Cuando pensó que se le abría un mundo de posibilidades se encontró con un hombre que se iba a convertir en una pesadilla. “La primera vez me daba miedo, me daba vergüenza, pero aun así yo no abría los ojos”, dice.

Ella confiesa el martirio que sufren muchas mujeres en nuestro país, ese silencio perturbador. Esa normalización inquietante de la violencia intrafamiliar.

“Yo pensaba que tal vez él me tenía encerrada porque me quería, pero luego yendo a Parceros empecé a entender muchas cosas y que eso no era amor”, revela.

Parceros es el programa del Distrito que ayuda a los jóvenes a salir de entornos complejos.

“Yo dije ‘me voy porque esta no es la vida que quiero’. Y me alejé porque yo me quiero más”, cuenta.

Hoy Dulce habla con propiedad y es un ejemplo para que muchas también alcen su voz. “Que no exista más esa violencia, porque nadie se merece esa violencia”, agrega.

Para la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, el aumento de casos es muy preocupante y hace énfasis en los puntos que una mujer debe identificar para reconocer que es víctima de este flagelo.

Cualquier golpe, un dolor, o que la víctima no vaya al colegio son alertas de que hay casos de violencia y hay que denunciar.

Esos golpes que a Dulce la marcaron y la llevaron a reaccionar hoy la llevan por un nuevo camino de la vida en el que espera convertirse en psicóloga para ayudar a muchas mujeres que sin querer recorren los tortuosos pasos de la violencia intrafamiliar.

