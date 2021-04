Víctor Ruiz trabaja en la primera línea de atención al COVID-19 con la Secretaría de Salud de Bogotá y en su labor se contagió y también infectó a su esposa, hijos y suegro.

“Todo empezó con un dolor de riñones, no puse como atención y después el dolor de huesos”, recordó.

“Lo amo mucho, yo sé que mi Dios lo va a sacar de allá”, fue una de las últimas cosas que oyó el conductor poco después de ser intubado.

Su hija de 8 años fue la que más síntomas tuvo con el contagio.

“Fueron fiebres altas, dolor de garganta, el niño pequeño fue asintomático, mi mujer perdió el olfato y el gusto, a mi suegro también le dio duro, pero fue manejable en casa”, contó Víctor.

Según este conductor de ambulancia lo difícil fue llegar a cuidados intensivos, “porque una cosa es nombrar una UCI y otra cosa es estar dentro de la UCI como paciente”.

Y los médicos, temiendo lo peor, se comunicaron con su familia una noche, “con mi esposa, y le dicen que reúna a toda la familia que pueda reunirse en ese momento, que están alistándome para intubarme, para que se despidan de mí”.

Estuvo seis días intubado, al borde la de la muerte, con dificultad para respirar, pero logró recuperarse con el amor de su familia que siempre estuvo en contacto con él.

“Me hicieron videollamada, mensajes, como estuve intubado no me acuerdo de nada, pero eso quedó grabado y me mostraron”, dijo.

Y fue así, con el amor de su familia y la entrega del personal médico, que salió adelante y hoy es un testimonio de vida en medio del COVID-19.