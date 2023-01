Hombre en silla de ruedas sufre accidente en estación de Transmilenio y lo dejan "tirado"

Asegura que el conductor de un bus alimentador lo abandonó en un andén, pese a que se acababa de cortar una mano.

“Me dejó en el anden y yo le dije, le supliqué: ‘auxílieme, cómo me va a dejar acá, como tengo la mano. Mire que me está sangrando’. Y llegó y me dejó la silla ahí en el andén”, sostiene Aristides Novoa.

Publicidad

El pasajero se cortó la mano cuando descendía del vehículo, en el portal El Dorado, occidente de Bogotá.

El accidente se presentó el pasado 13 de noviembre y, debido al mismo, al señor le dieron diez días de incapacidad.

“¿Quién responde?”, es la pregunta que se hace la familia de la víctima, que espera que pronto se identifique al conductor.