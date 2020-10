Hombre golpeó cruelmente a su novia por un mensaje que vio en el celular y le tumbó tres dientes

Yuli Moya narra que su novio la golpeó cruelmente, en una vivienda de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, en medio de una escena de celos por un mensaje que recibió en su teléfono celular.

“Esta persona me agrede inicialmente por un mensaje que ve en mi teléfono celular. Me obliga a darle mi celular y empieza una escena de celos que, desafortunadamente para mí, termina en varias heridas físicas”, cuenta la joven.

Producto del lamentable caso, la mujer resultó con varias heridas y hematomas, especialmente en la cabeza y la cara. Asegura que la boca fue la más afectada, pues perdió tres dientes.

Sobre la denuncia, aunque acepta que ha recibido apoyo de las autoridades, lamenta que solo haya sido recibida por lesiones personales.

“Me dirijo ante la URI para poner la respectiva denuncia y me llevo la primera decepción, porque me dicen que, ante la ley colombiana, por no haber tenido hijos con él, por ser una relación de menos de un año y por nunca haber convivido bajo un techo con él, mi demanda está por lesiones personales, no por algo de violencia de género”, relata.

Acerca del victimario, señala que tiene conocimiento de que se quiere entregar y está a la espera de una orden de captura por parte de la Fiscalía. Además, pide a otras mujeres que, si han sido víctimas del mismo sujeto, lo denuncien.

De acuerdo con la Fiscalía, la violencia intrafamiliar es el segundo delito - después del hurto - más denunciado durante la pandemia de coronavirus. En Bogotá, las localidades donde más denuncias se registran es Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba.

*Importante: líneas de atención a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia:

- Línea Nacional 155

- Policía Nacional 123

- Línea Fiscalía General de la Nación 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Línea Gratuita Nacional: 018000918080, y Línea de Protección a Niños Niñas y Adolescentes 141. WhatsApp: 3202391685, 3208655450 y 3202391320.

- Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. Whatsapp 3007551846.