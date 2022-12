Hombre lleva años intimidando a sus vecinos sin sanción alguna

Desesperados se encuentran los vecinos del edificio Rincón de la Bella Suiza, en el norte de Bogotá, por culpa de un mal vecino. Asegura una de las víctimas que por más de 16 años se han aguantado las agresiones de uno de los inquilinos.

Lesiones personales y daño en propiedad privada son algunas de las contravenciones que ha cometido el sujeto. Pese a las notificaciones a las autoridades y los procesos que hay en su contra, su mala conducta continúa incomodando a los demás residentes.

Uno de los afectados lleva apenas siete meses viviendo en el edificio y ya sufrió la intolerancia del sujeto. Asegura que el hombre no tomó en buenos términos un reclamo por abandonar escombros y se desquitó con la moto del denunciante.

Por su parte, el administrador declaró que las autoridades no han recibido las denuncias “porque no ha habido agresiones físicas”.