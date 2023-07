Hombre murió en estación de Transmilenio de la Hortúa, en el centro de Bogotá

Durante la madrugada de este martes, 4 de julio, se presentó una emergencia en la estación de Transmilenio Hortúa, ubicada en la localidad Antonio Nariño. Un funcionario del sistema de transporte encontró el cuerpo sin vida de un hombre.



"Sobre las 4:31 a.m., un operador del sistema informa que al interior de la estación había una persona en el suelo, por lo que activó el protocolo y se envió personal para verificar en el punto. Posteriormente, a las 4:35 a.m. llega una ambulancia a la estación y el personal médico confirma el fallecimiento", informó Transmilenio en un comunicado.

Debido a la situación, se confirmó que la estación de Transmilenio estuvo cerrada mientras autoridades realizaban la inspección técnica al cadáver. De acuerdo con primeras versiones, la víctima no presenta signos de violencia, por lo que se cree que un infarto habría sido la causa del deceso.



Pasajeros se suben al SITP sin pagar el pasaje

En otras noticias relacionadas con el transporte en Bogotá, un video que fue grabado por un conductor del SITP generó indignación entre los usuarios de las redes sociales. En las imágenes se aprecia a una gran cantidad de pasajeros ingresando al bus sin pagar el pasaje.

El video dura un minuto con 45 segundos. En ese lapso entran 20 personas al bus del SITP, pero solamente cuatro pagan el pasaje.

Los internautas, muy indignados, manifestaron que los colados son un factor fundamental para que el sistema de transporte público de Bogotá no funcione de manera idónea.

Publicidad

“Qué linda la cultura colombiana”, “Completamente de acuerdo, esa es la cultura de muchas personas de esta ciudad”, “Después dicen que la corrupción viene solo de los políticos”, “Es un problema cultural, no económico”, “Así no hay sistema que aguante, por eso le suben tanto al pasaje”, “Y luego se quejan por el mal servicio” y “Felicitaciones a los que pudiendo hacer lo mismo, no lo hicieron” fueron algunas de las opiniones de los internautas.

Es de recordar que, desde el 10 de enero de 2023, el pasaje de Transmilenio tuvo un incremento del 11,3%, es decir, subió 300 pesos y llegó a $2.950. En cuanto al SITP, cuesta $2.750. El trasbordo se mantiene en $200 y la tarjeta Tullave quedó en $7.000.